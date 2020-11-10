İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru
Son Dakika
Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru

Masumlar Apartmanı dizisine katılan Açelya Devrim Yılhan kimdir? Hasibe karakteri kimdir?

10 Kasım 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Masumlar Apartmanı dizisine katılan Açelya Devrim Yılhan kimdir? Hasibe karakteri kimdir? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Masumlar Apartmanı dizisine katılan Açelya Devrim Yılhan kimdir? Hasibe karakteri kimdir? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 10 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Açelya Devrim Yılhan kimdir? Hasibe karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi giriş yaptı. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyicileri büyüleyen dizi reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı kitabından ekrana uyarlanan dizide Derenoğlu ailesinin annesi ‘Hasibe’ rolüne Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor.

Açelya Devrim Yılhan kimdir?


Masumlar Apartmanı dizisinde obsesif kompülsif bozukluk hastası olan Safiye’nin annesi Hasibe karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır. 2 Eylül 1985 yılında doğan oyuncu ‘’Leyla ile Mecnun’’ dizisinde canlandırdığı ‘Eylül’ karakteriyle izleyici tarafından tanınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yılhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Unutma Beni’ dizisi ile başlamıştır. Rengarenk, Kaçın Kurası, Ve Panayır Köyden Gider ve Şefkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır.



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıAçelya Devrim YılhanHasibeTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.