Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler belli oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na yeni isimler dahil oldu. Dizinin son bölümünde yeni isimler yer aldı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın yer aldığı diziye yeni gelen isimlerin yanı sıra diziden ayrılan isimlerde oldu.

Diziye katılan karakterlerden biri Naci Öğretmen karakteridir. Naci Öğretmen karakterinin çocukluğunu oynayan bir isim daha diziye dahil oldu.

Masumlar Apartmanı yeni gelen oyuncuları

Tansel Öngel – Naci Öğretmen

Masumlar Apartmanı dizisine 24 Kasım öğretmenler gününde Naci Öğretmen karakteriyle Tansel Öngel dahil olacak. Naci Öğretmen Safiye’nin çocukluk aşkıdır. Yıllar sonra geri dönen Naci Öğretmen Safiyelerin apartmanının karşısındaki otele taşınır. Otele girerken Naci Öğretmeni gören Safiye şok olur.

Dizide Naci Öğretmen karakterine Tansel Öngel hayat veriyor. 1976 yılında dünyaya gelen Öngel, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Masumlar Apartmanı dizisinde yer alacak.

Sidar Tublek – Naci

Dizide Safiye ve Naci Öğretmen’in gençlik halleri yer alacak. Naci öğretmenin gençlik halini ise Sidar Tublek canlandıracak.

Masumlar Apartmanı ayrılan oyuncular

Alperen Saldıran – Uygar

Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterine hayat veren Alperen Saldıran diziden ayrıldı. 9. Bölümde diziden ayrılan oyuncu yurt dışında gitmiş olarak gösterildi.