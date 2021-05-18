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Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 20:15
Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç?
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TRT1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın geçen bölümünde İnci, Han’ı çöp toplama hastalığının olduğu öğrendi ve onu psikoloğa götürmeye karar vermişti. Dizinin takipçileri tarafından merak edilen psikolog karakterini oyuncu Seda Akman’ın oynayacağı ortaya çıktı.

Seda Akman kimdir?

13 Ocak 1978 yılında Kütahya şehrinde doğan Seda Akman, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. 1998 yılında Miss Palmolive seçilen Akman, ardından Miss İntercontenental yarışmasında dördüncü oldu. 1999 yılında Best Model Turkey yarışmasına katılan Akman, Best Foto Model seçildi.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura filmiyle başlayan Akman, ardından Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atısı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Ölümsüz Aşk, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi başarılı dizi ve filmlerde rol almıştır.


Son Güncelleme: 18.05.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Seda AkmanMasumlar Apartmanı PsikologMasumlar Apartmanı
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