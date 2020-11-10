Masumlar Apartmanı dizisindeki Neriman karakteri kimdir?

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlayan ve konusu ve oyuncuları ile tüm izleyicilerin gönlünde taht kuran Masumlar Apartmanı isimli dizi hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ile görsel şölen yaşatan filmde yeni yüzler de yer alıyor. Dizide Neriman karakteri ile kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine Gizem Katmer hayat veriyor.
Gizem Katmer Kimdir?
- Çirkin
- Hayalet
- Kel Şarkıcı
- Romeo Juliet
- Ulrike ve Açık Aile
- Kahverengi
- Pena
- Kozalar
Gizem Katmer İnstagram Hesabı
İnstagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden genç oyuncunun hesap ismi aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.
- instagram.com/gkatmer
Son Güncelleme: 10.11.2020 19:03