İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 23 Mart 2021 tarihli Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 23-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 19:21
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Oyuncumuzun asıl ismi Ceren Yüksekkaya’dır, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakterine hayat vermektedir. Pera Güzel Sanatlar Tiyatrosu Konservatuarı'nı bitirdi. Çok sayıda televizyon dizisi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda oyuncu, senarist ve yönetmendir. Birçok oyun yönetti ve ayrıca oyunlar yazdı.

Kariyerine 2016 senesinde Sessiz Yalanlar dizisinde hayat verdiği Hale karakteri ile başlayan oyuncumuz, 2018 yılında ise Savaşçı filminde yer almıştır. Aynı yıl Güven dizisinde Fidan karakterini canlandıran Ceren Yüksekkaya, Masum Apartmanları dizisinde Ela karakteriyle ekrana gelen oyuncu oldu.

Ceren Yüksekkaya’nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2016 – Sessiz Yalanlar (Hale)

2018 – Savaşçı

2018 – Güven (Fidan)

2020 – Masumlar Apartmanı (Ela)

Masumlar Apartmanı dizisinden Ela karakterine hayat veren oyuncumuz Ceren Yüksekkaya hakkında aktaracağımız bilgilerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Han'ın ablası ve İnci’nin dedesi, Han ile İnci arasındaki ilişkiyi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Her ikisi de bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda birlikte çalışacak. Masumlar Apartmanı Gülben ise artık bir ilişki yaşamak istiyor Ablası ise, altına işeyen biriyle kimin arkadaş olacağını söyleyerek gururuyla oynar.

Gülben çişli çarşafların bulunduğu dairenin kapısının açık bir şekilde durduğunu ve o taraftan pis kokular geldiğini hissedince o tarafa doğru gider. Gülben'in içeride ağladığını duyan İnci'nin kardeşi Ege’yle Gülben’in arasında nasıl bir etkileşimin yaşanacağı ise merak edilmekte.



Son Güncelleme: 23.03.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElaMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç?
Edho Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ne? Birkan Sokullu oynadığı diziler
Rüyada adet kanaması görmek ne demektir? Rüyada adet kanaması görmek anlamı, tabiri nedir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Menajerimi Ara dizisindeki Barış karakteri kimdir? Deniz Can Aktaş nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Dilan Serinyel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
DV 2022 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rachid Ghezzal hangi maçta oynamayacak? Sarı kart ceza sınırındaydı!
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 23 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
TV8'de 23 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 23 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakteri kimdir? Gizem Katmer kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.