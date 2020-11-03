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Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 03.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 19:11
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 


 

 

 

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:11
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