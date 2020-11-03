İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 03-11-2020 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 19:15
Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cüneyt Kimdir?

Masumlar Dizisinde rol alan Cüneyt karakterinin gerçek hayattaki adı Barış Bağcı’dır. 27 Mayısıs 1975 doğumlu olan başarılı aktör Karaman’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Trabzon Devlet Tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan oyuncumuz sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda yer almıştır. Ekranlardaysa 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun filmiyle boy göstermiştir. Geçen yıllardaysa TRT1’de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Cüneyt Karakteri Nasıl Birisidir?

Masumlar apartmanı dizisi hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Rol alan baş karakterler hariç Dizinin bünyesinde bulunan karakterler için henüz netlik kazanmadığını söyleyebiliriz.

Barış Bağcının Rol Aldığı Diziler

2015-2016   Diriliş Ertuğrul–Baycu Noyan

2015   Kara Kutu – Kâtip

2011-2012   Küçük Hanımefendi – Ömer


2009-2010   Yaprak Dökümü–Ali Sarper

2006-2007   Kırık Kanatlar–Halim

2005   Gümüş–Emir

Barış Bağcının Oynadığı Film

2006   Pars: Kiraz Operasyonu

2009   Nefes: Vatan Sağolsun–Üsteğmen – Barış

2010   Kaybedenler Kulübü–Devrim

2011   Pazarları Hiç Sevmem–Ali

Barış Bağcının Sosyal Medya Hesapları

Başarılı oyuncunun instagram hesabında 32 paylaşım ve takipçi sayısının 65.000 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.

Barış Bağcı Sevgilisi Var mı?

Geçmiş dönemlerde başarılı oyuncunun adı Fahriye Evcen ile duyulmuştu. Magazin önünde bile aşkını saklamamış olan oyuncular bir süre sonra ayrılmışlardı. Oyuncumuzun bu dönemlerde birisiyle birlikte olup olmadığı hakkında ise kesin bir bilgi  bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıBarış Bağcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş'ın hayatı!
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hekimoğlu dizisindeki Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
KOSGEB kira desteği nedir? Kira desteği nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
Araç aldıktan kaç gün sonra trafik sigortası yapılabilir? Araç alındığında hemen sigorta yapılmalı mı?
Ücretli Öğretmenlik son başvuru tarihi ne zaman? MEB Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Behzat Ç. 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde nefes kesen kovalamaca!
Bir Aşk İki Hayat filmi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Bir Aşk İki Hayat filmi fragmanı, konusu ve oyuncuları
Hızlı ve Emekli 2 filminin konusu ne? Hızlı ve Emekli 2 fragmanı ve oyuncuları
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? Walking Dead 10 sezon için detaylar
WhatsApp süreli mesajlar nedir? Whatsapp'da süreli mesajlar nasıl olacak?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
Sağlık Bakanlığı 12 bin hemşire ve ebe alımı başvuru şartları
2021'de hangi diziler, hangi kanalda başlayacak? 2021 yeni dizileri ve kanalları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.