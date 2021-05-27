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Masumlar Apartmanı dizisinde veda!

Masumlar Apartmanı dizisi her Salı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisinde beklenmedik veda ! Dizinin başrollerinden biri olan İnci karakterini canlandıran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Güzel oyuncu diziden neden ayrılacak? İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddiası ...

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:04
Masumlar Apartmanı dizisinde veda!
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Masumlar Apartmanı dizisinin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu yer alıyor.  Masumlar Apartmanı dizisi reyting sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biridir. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri İnci'dir. Dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Seyirciler, bu karara üzüldü.

Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu?

 Güzel oyuncunun, Masumlar Apartmanı dizisinde olan ağır dramatik sahnelerden dolayı çok yorulduğu ve diziden ayrılmak istediği iddia edildi. Sezon finalinden önce diziye veda edeceği konuşulmaktadır. Bu iddianın ardından Farah Zeynep Abdullah tarfından henüz bir açıklama yapılmadı. 

Masumlar Apartmanı dizisi 15 Eylül 2020 tarihinden beri yayınlanmaktadır.  Dizinin en son 35.bölümü yayınlandı. Dizinin 37.bölümü sezon finali olacak. Masumlar Apartmanı 37.bölüm 8 Haziran tarihinde ekranlara gelecek. Dizinin aradan sonra kaldığı yerden devam etmesi beklenmektedir. 


Son Güncelleme: 27.05.2021 18:04
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