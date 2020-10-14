İstanbul 20°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...
Eskişehir'de araç içerisinde şüpheli ölüm! Öldükten 10 gün sonra bulundu
Eskişehir'de araç içerisinde şüpheli ölüm!...

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Molanın Hayat verdiği Safiye karakterinin hastalığı merak konusu oldu! Ayrıca karakteri çok iyi canlandıran güzel ve başarılı oyuncumuz Ezgi Mola'ya herkes hayran kalmış durumda. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin rolü ve hastalığı hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:34
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin hastalığı nedir?
Takip Et:

Oyuncunun gerçek adı Ezgi Mola, 29 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Başarılı oyuncu, evine çöp atamayan temizlik hastası bir karaktere hayat veriyor. Masumlar Apartmanın da, Safiye’nin ağabeyi, kardeşi Neriman, Gülben ve hasta babasıyla beraber yaşamaktadır. Yaşadıkları daire onlara aittir. Dairede kendi dairesine ek olarak birkaç kiracı vardır.

Bu kiracılar bilhassa Safiye’nin boş apartman dairesinde biriktirdiği çöplerin kokusundan rahatsız. Sık sık kiracılarla tartışan Safiye, kiracılardan birini evden çıkarıp evlerine çöp attı. Öte yandan kardeşi Han, boş daireyi kiralamak için bir emlakçı ile anlaştı. Kaza nedeniyle yeni kiracının kızı İnci ile tanışan Han, yeni kiracı olduklarını öğrenince mutlu oldu. Ancak Safiye bu mutluluğu kıskanıyordu.

Masumlar Apartmanı Safiye, annesinden gördüğü her şeyi kardeşlerine uyguluyor. Temizlik ve hijyen hastası. Safiye her şeyi deterjanla neredeyse 3 kez yıkar ve ardından 3 kez durular. Bu durumda evde pişirme süresini büyük ölçüde geciktirmektedir, hatta bazen pişirmeyi bile imkânsız hale getirecektir. Safiye’nin babasının düzenli yemek yemesi ve ilacını düzenli olarak alması gerekiyor, ancak Safiye’nin takıntılı temizliği yüzünden bu mümkün değil. Safiye, üç kez yıkamak dışında pek çok şeye takıntısı vardır. Safiye, annesinin bıraktığı gazeteleri tutar ve geceleri kardeşi Gülben'in çişini yaptığı çarşafları yıkamaz, ancak bu çarşafları çöp poşetlerinde saklar.

Masumlar Apartman Safiye, kardeşini evde erkek olarak görse de bazı konularda söylediklerini yaptırmak istiyor. Küçük kardeşi Neriman'ın erkek arkadaşı olmasını istemiyor. Çantasındaki birinin notu yüzünden onu odaya kilitler. Öte yandan Neriman, Safiye'ye diğer kardeşi Gülben kadar bağlı değildir. Masumlar apartmanı Gülben, ablası Safiye'nin sözlerini bozmaya cesaret edemiyor. Masumlar Apartmanı Safiye karakteri, kardeşi Han'ın evlenmesini asla istemez. Evleneceğini ve onlardan ayrılacağını düşünüyor. Bu fikir onu deli ediyor. İlk günden itibaren mahallenin kendisine Deli Dudu dediğini söyleyerek yeni kiracılarla kavga etmekte.

Masumlar Apartmanı Safiye'nin Hastalığı Nedir? 

Temizlik hastalığı olarak da bilinen "kompulsif kişilik bozukluğu", insanlar, aileleri ve sosyal çevreleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Günümüzde temizlik hastalıkları kadınlarda yaygın olarak görülmektedir. Uzmanlar bu hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalık adı halk arasında Temizlik hastalığı olarak bilinse de hastalığın adı obsesif-kompulsif bozukluktur. Zorunlu temizlik, her şeyin kirli olduğunu düşünmek, her şeyi defalarca yıkamak gibi belirtiler mümkündür.

Hastalığın altında yatan neden anksiyete bozukluğu olarak adlandırılır. Bu hastalığın oldukça şüpheli ve her zaman belirsiz özellikleri vardır. Safiye sebzeleri sayarak yıkar. Aslında kişi bu eylemlerin mantıksız olduğunu bilse bile kendini durduramaz ve bu eylemlere devam etmektedir.

Masumlar Apartmanı Ezgi Mola Kimdir? (Safiye Karakteri) 

29 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu ve Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandırmaktadır. Aslen Malatyalı olan oyuncu, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı. Ezgi Mola 1.63 boyu ve 58 Kg’dır. 2007 ve 2010'da ödüller kazandı. Ödülleri:

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Canım Ailem

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Hayatımın Kadınısın

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Lerzan Berrak)

2017 – Maide'nin Altın Günü (Maide)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Efsun)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Efsun)

2013 – Patron Mutlu Son İstiyor (Eylül)

2013 – Soğuk (Boncuk)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi


2013 – Celal ile Ceren (Ceren)

2012 – Pazarları Hiç Sevmem

2011 – Dedemin İnsanları (Fatma)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Jülide)

2010 – Veda (Latife Hanım)

2006 – Hayatımın Kadınısın (Ahu)

2005 – Organize İşler (Berrak)

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Diziler:

2012 – Kötü Yol (Leman Aksular)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Hazal)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Ayşe)

2008-2010 – Canım Ailem (Feride)

2008 – Sınıf (Esra)

2008 – Kolay Gelsin (Kezo)

2007 – Senden Başka (Hayriye)

2005-2006 – Hırsız Polis (Gülay)

2004 – Görünmez Adam

2004 – Sevinçli Haller

2003 – Sultan Makamı (Seda)

2002 – Unutma Beni (Seda)

2000 – Karate Can



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıSafiyeHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!

Popüler Haberler

Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet kullanıcı yorumları
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin hastalığı nedir?
Şeref Sözü dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programına başvuru şartları nelerdir?
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ekim 14 Çarşamba
Turkcell 25 GB bedava internet dağıtıyor!
Payitaht Abdülhamid İzak Fernandez kimdir?
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 14 Ekim 2020 Çarşamba
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Çarkıfelek yeni bölümleri ile ekranlara geri dönüyor!
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Deniz Harp Okulu kimler başvurabilir, başvuru için gerekli şartlar nelerdir? 2020
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Şekerbank personel alımı tarihi ve şartları
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 14 Ekim 2020 Çarşamba
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.