İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterini Tansel Öngel canlandırıyor

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterini Tansel Öngel canlandırıyor haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 26 Ocak 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Naci Öğretmen dikkat çekti. Naci Öğretmen ve Safiye’nin çocukluk aşkı olduğu anlaşıldı. İkilin arasında geçenlerde çok beğenildi.

Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen kimdir?

Naci Öğretmen Neriman’ın öğretmeni olarak gösterildi. Safiyelerin apartmanın karşısında bir otele yerleşen Naci Öğretmen Neriman’ı görünce el sallamıştı. Dizide Naci Öğretmen karakterine Tansel Öngel canlandırıyor. Naci Öğretmenin gençlik yıllarını ise Sidar Tublek canlandırıyor.

Tansel Öngel

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterini canlandıran Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında Kilis’te dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli olan oyuncu son olarak Kırmızı Oda adlı dizide yer almıştır.

Sidar Tublek

Sidar Tublek dizide Naci Öğretmenin gençliğini canlandıran oyuncudur. 18 yaşındaki oyuncu daha önce çok sayıda reklam filminde yer almıştır. Genç oyuncunun ilk dizi tecrübesi bu dizidir.



Son Güncelleme: 26.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Sakal Bakım Yağı ne işe yarar? Sakal bakımı için tavsiyeler neler?
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
Müge Anlı kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Türk Telekom hatlarda telefon neden çekmiyor? Hücresel ağ kullanılamıyor hatası nedir, ne demek?
Ramazan ayı neden sürekli değişir? Ramazan ayı oruçları kaç yılda bir aynı zamana denk gelir?
Tasavvuf nedir, faydaları nelerdir? Tasavvuf insana ne kazandırır?
Hangi Banka Ne Kadar Aylık Mevduat Faizi Veriyor? 2019 Bankaların 32 Günlük Vadeli Hesap Faiz Oranları
Whatsapp 3 mavi tık nedir? Whatsapp 3 mavi tik iddiası doğru mu?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü'nün hayatı!
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi’yi kim canlandırıyor? Nihan Şahenk'in biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk'un yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi
Devlet MEB destekli dil kursu nedir ve kimler başvuru yapabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.