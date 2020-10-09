Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin son bölümde söylediği Gidiyorum Bu Şehirden şarkı sözleri

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerden tam not aldı. Dizi her bölümüyle reytinglerde zirvede yer alırken, dizinin son bölümü yine büyük bir ilgiyle izlendi.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizi farklı konusuyla da ilgi çekmeyi başardı. Dizinin son bölümünü de bir hayli dikkat çekerken, son bölümde çalan şarkı gündem oldu. Dizinin son bölümünde çalan Gidiyorum Bu Şehirden şarkısı minik serçe Sezen Aksu’nun söz ve bestesini hazırladığı şarkıdır.

Gidiyorum Bu Şehirden sözleri

Gidiyorum yine bu şehirden

Ayaklarım geri geri

Tekerlekler almış başını

Dönüyor dönüyor

Sanki bütün büyük aşkların

Ortak kaderi

Ah beni en çok bu mahvediyor

Sanki bütün büyük aşkların

Ortak kaderi

Ah beni en çok bu kahrediyor

Ah beni beni

Vah beni beni

Nerelere gideyim, nasıl edeyim

Al beni beni

Sar beni beni

Saramazsan eğer körfeze bırak

Gurub ile söneyim