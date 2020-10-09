Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin son bölümde söylediği Gidiyorum Bu Şehirden şarkı sözleri

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerden tam not aldı. Dizi her bölümüyle reytinglerde zirvede yer alırken, dizinin son bölümü yine büyük bir ilgiyle izlendi.
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizi farklı konusuyla da ilgi çekmeyi başardı. Dizinin son bölümünü de bir hayli dikkat çekerken, son bölümde çalan şarkı gündem oldu. Dizinin son bölümünde çalan Gidiyorum Bu Şehirden şarkısı minik serçe Sezen Aksu’nun söz ve bestesini hazırladığı şarkıdır.
Gidiyorum Bu Şehirden sözleri
Gidiyorum yine bu şehirden
Ayaklarım geri geri
Tekerlekler almış başını
Dönüyor dönüyor
Sanki bütün büyük aşkların
Ortak kaderi
Ah beni en çok bu mahvediyor
Ortak kaderi
Ah beni en çok bu kahrediyor
Ah beni beni
Vah beni beni
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Al beni beni
Sar beni beni
Saramazsan eğer körfeze bırak
Gurub ile söneyim