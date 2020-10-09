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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin son bölümde söylediği Gidiyorum Bu Şehirden şarkı sözleri

TRT 1 ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Dizinin son bölümü çok beğenilirken, çalan şarkı da dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler Masumlar Apartmanı İnci’nin son bölüm söylediği şarkıyı araştırmaya başladı.

09 Ekim 2020 Cuma 15:46
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin son bölümde söylediği Gidiyorum Bu Şehirden şarkı sözleri
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerden tam not aldı. Dizi her bölümüyle reytinglerde zirvede yer alırken, dizinin son bölümü yine büyük bir ilgiyle izlendi.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizi farklı konusuyla da ilgi çekmeyi başardı. Dizinin son bölümünü de bir hayli dikkat çekerken, son bölümde çalan şarkı gündem oldu. Dizinin son bölümünde çalan Gidiyorum Bu Şehirden şarkısı minik serçe Sezen Aksu’nun söz ve bestesini hazırladığı şarkıdır.

Gidiyorum Bu Şehirden sözleri

Gidiyorum yine bu şehirden

Ayaklarım geri geri

Tekerlekler almış başını

Dönüyor dönüyor

Sanki bütün büyük aşkların

Ortak kaderi

Ah beni en çok bu mahvediyor


Sanki bütün büyük aşkların

 

Ortak kaderi

Ah beni en çok bu kahrediyor

Ah beni beni

Vah beni beni

Nerelere gideyim, nasıl edeyim

Al beni beni

Sar beni beni

Saramazsan eğer körfeze bırak

Gurub ile söneyim



Son Güncelleme: 09.10.2020 15:46
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıDiziTRT
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