Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat verecek

TRT ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın çekimlerine başlandı. Madalyo’nun İçi adlı romandan çevrilen dizinin konusu dikkat çekerken, oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekti. İzleyiciler dizide İnci karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı İnci kimdir?

Dizide İnci karakterine hayat veren isim’tır. Farah Zeynep 17 Ağustos 1989 doğumludur. Güzel oyuncunun babası Arap kökenliyken annesi Boşnak kökenlidir. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve tiyatroya ilgi duyan oyuncu 2006 yılında İngiltere’ye taşındı. Farah lise eğitimine İstanbul’da bulunan Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlarken, ailevi nedenlerle İngiltere’ye taşınmaları nedeniyle eğitimin burada tamamladı.

İngiltere’de Fransızca medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersi alan oyuncu ardından eğitimine bir sene ara verdi. Bu sürede garsonluk ve barmenlik gibi işlerde çalışan oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin seçmelerine girdi ve bu dizide Aylin karakterine seçildi. Kamera karşısında bu diziyle geçen oyuncu ardından adını tüm Türkiye’ye duyurdu ve birçok yapımda yer aldı. Güzel oyuncu şimdi de TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda İnci karakterine hayat verecek.

Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı yapımlar

Farah Zeynep ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide yer aldı. Bu dizinin ardından sırasıyla Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Bir Küçük Eylül Meselesi ve Unutursam Fısılda adlı yapımlarda yer aldı.