Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat verecek

TRT ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın çekimlerine başlandı. Madalyo’nun İçi adlı romandan çevrilen dizinin konusu dikkat çekerken, oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekti. İzleyiciler dizide İnci karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.
Masumlar Apartmanı İnci kimdir?
İngiltere’de Fransızca medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersi alan oyuncu ardından eğitimine bir sene ara verdi. Bu sürede garsonluk ve barmenlik gibi işlerde çalışan oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin seçmelerine girdi ve bu dizide Aylin karakterine seçildi. Kamera karşısında bu diziyle geçen oyuncu ardından adını tüm Türkiye’ye duyurdu ve birçok yapımda yer aldı. Güzel oyuncu şimdi de TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda İnci karakterine hayat verecek.
Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı yapımlar
Farah Zeynep ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide yer aldı. Bu dizinin ardından sırasıyla Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Bir Küçük Eylül Meselesi ve Unutursam Fısılda adlı yapımlarda yer aldı.