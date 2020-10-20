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Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığının adı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu'nun Hayat verdiği Han karakterinin hastalığı merak konusu oldu! Ayrıca karakteri çok iyi canlandıran başarılı oyuncumuz Birkan Sokullu'ya herkes hayran kalmış durumda. Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın rolü ve hastalığı hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 14:14
Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığının adı nedir?
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Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığı çöpten kağıt toplamaya benzese de, hastalığın tıbbi adı Dispozofobi’dir. Öte yandan birikim hastalığından muzdarip Han, geceleri kağıt toplasa da, kağıdı atmaz ve sürekli saklamaktadır.


Masumlar Apartmanı Han, geceleyin eskimiş bir araba ile ve önce kenar mahallelere gider üstünü değiştirir. Sonra çöpü bir kağıt toplama arabasıyla taşır ve kağıt ve karton toplamaktadır. Han'ın kardeşi Safiye'den farkı, hastalığının farkında olmasıdır. Çünkü üçüncü bölümde bir arkadaşına hastalığını anlatacak.

Masumlar Apartmanları evinin en küçük kardeşi Neriman kendisine acı çektirmektedir. Bileklerini kanayana kadar kaşıdıktan sonra kolonya döküyor ve kendini yaralıyor. Han durumdan şüphelense de henüz durumun farkında değildir. Öte yandan Masum Apartmanı Gülben altına işiyor.



Son Güncelleme: 20.10.2020 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıHan
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