İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Son Dakika
3 liraya düştüğünü duyan akın...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor başlıklı haberimizi, 24.11.2020’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 19:32
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor
Takip Et:

Kız kardeşi Safiye'nin eşyayı atmaması ve hijyen sorunu nedeniyle Gülben'in çarşafları apartman dairesindeki boş dairelerde çöp poşetlerinde saklıyor. Bu durumda apartmanda koku oluşturduğu için başta aile üyeleriyle birlikte bütün komşuları da rahatsız eder. Gülben'in kardeşi Neriman'ın astımı nedeniyle bazen kız kardeşine kızan Gülben, Safiye'nin dediğini yapmaya devam ediyor. Elinden temizlik bezini düşürmeyen Safiye, Gülben'inde çok temizlik yapmasını ister. Masumlar Apartmanı Gülben bazen ablası Safiye’nin yokluğunda ağabeyine evde olup bitenleri anlatır ama ondan çok korkar. Masumlar Apartmanı Gülben rolünü üstlenen Merve Dizdar'ın detayları aşağıdadır.


Masumlar Apartmanı Merve Dizdar (Gülben Karakteri) 

Masumlar Apart Gülben rolünü oynayan Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 İzmir doğumludur. "Bir Ses Böler Geceyi" filmi ilk rolüdür, kariyerinin ilk adımıydı. Çanakkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümünü bitirdi. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri düzey oyunculuk eğitimini tamamladı ve yüksek lisans derecesi aldı.

Başarılı oyuncu Masumlar Apartmanı Gülben rolüyle TRT ekranlarında seyirciyle buluştu ve tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı. 2011 yılında Bir Ses Böler Geceyi İsimli filminin ardından 2013 yılında Mandıra Filozofu filminde rol almıştır. Oyuncu, 2016 yılında Yok Artık 2 adlı bir filmde rol almış ve 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde rol almıştır. 2020'de yayınlanan komedi filmi olan, Eltilerin Savaşında önemli bir rol oynadı.



Son Güncelleme: 24.11.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merve DizdarGülbenMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Gerçek adı ne? Açelya Devrim Yılhan oynadığı diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli yaşı kaç?
Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?
Türkiye 11.11 Kampanyalarında markaların uygulayacağı indirimler
Mest-i Aşk filmi ne zaman vizyona girecek? Bensu Soral'ın yeni filmi için tarih belli oldu
Çukur Uluç Reis Öldü mü? Serhat Özcan Diziden Ayrılacak mı?
Uğur Biçer ve Burç Kümbetlioğlu Savaşçı Dizisinden Neden Ayrılıyor? Bayram Bayat ve Emre Durmuş'dan Final Öncesi Erken Veda
Findeks sisteminde kredi notu nasıl değişir? Findeks kredi notu ne zaman güncellenir?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? İyi Günde Kötü Günde dizisi final tarihi belli oldu mu?
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
e-Devlet 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.