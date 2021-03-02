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Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran'ın yer aldığı diziler

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran'ın yer aldığı diziler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 02.03.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 19:23
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran'ın yer aldığı diziler
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Masumlar Apartmanı Dizisi Uygar Kimdir? 

Oyuncunun gerçek adı Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 İstanbul doğumlu, Masumlar Apartman Dizisinde Uygar rolünü oynamaktadır. Drama eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. 1,79 boyu ve 75 kilo ağırlığında olan Alper Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıracaktır.

Masumlar Apartman Dizisi İnci karakterini yeniden kazanmak için mücadele eden birini canlandırıyor. Masumlar Apartman Uygar rolünü oynayan Alper Saldıran, tiyatro, dizi ve filmlerde karşımıza çıkan bir isim. Son olarak 2019 yılında Erdem Karakteri ile Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Uygar Dizi ve Filmleri 

2003 yılında Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde Fehmi Paşa Konağı Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Alper Saldıran çeşitli sahnelerde oyunlarına devam etti. İşte oyuncunun oynadığı tiyatro yapımlarından bazıları.

2012 – Çehov Makinası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Hizmetçiler

2007 – Babil Kulesi – Okul Oyunu –

2006 – Son Dünya – Ve Diğer Şeyler Topluluğu

2003 – Fehmi Paşa Konağı – Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü

Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Atak, 2004 yılında Bir Dilim Aşk dizisi ile ilk kez televizyon programı deneyimini yaşadı. Derman Dizisi Tuna Beni Böyle Sev dizisinde Ömer karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Kalbim Egede Kaldı dizisinde Mustafa rolünü oynadı. Oyuncunun oynadığı dizi ve filmler aşağıdaki gibidir.

2020- Masumlar Apartmanı (Uygar) 

2019 – Bir Aile Hikayesi (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Murat) (TV Dizisi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Bulut) (Sinema Filmi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Mustafa) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – İnsanlar Alemi (Can) (TV Dizisi)

2012 – Sağ Salim (Recai) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Fatih) (Sinema Filmi)

2011 – Misafir (Kısa Film)

 

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Feyyaz) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Barış) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Tuna) (TV Dizisi)

2006 – Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız (Kısa Film)

2007 – Kara İnci (Seçkin) (TV Dizisi)

2004 – Bir Dilim Aşk (Burak) (TV Dizisi)

 

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:23
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Alper SaldıranUygarTRT1Masumlar Apartmanı
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