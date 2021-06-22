İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli yaşı kaç?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 22.06.2021 tarihli haberimizi okuyun.

22 Haziran 2021 Salı 19:23
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisi Uygar Kimdir? 

Oyuncunun gerçek adı Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 İstanbul doğumlu, Masumlar Apartman Dizisinde Uygar rolünü oynamaktadır. Drama eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. 1,79 boyu ve 75 kilo ağırlığında olan Alper Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıracaktır.

Masumlar Apartman Dizisi İnci karakterini yeniden kazanmak için mücadele eden birini canlandırıyor. Masumlar Apartman Uygar rolünü oynayan Alper Saldıran, tiyatro, dizi ve filmlerde karşımıza çıkan bir isim. Son olarak 2019 yılında Erdem Karakteri ile Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Uygar Dizi ve Filmleri 

2003 yılında Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde Fehmi Paşa Konağı Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Alper Saldıran çeşitli sahnelerde oyunlarına devam etti. İşte oyuncunun oynadığı tiyatro yapımlarından bazıları.

2012 – Çehov Makinası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Hizmetçiler

2007 – Babil Kulesi – Okul Oyunu –

2006 – Son Dünya – Ve Diğer Şeyler Topluluğu

2003 – Fehmi Paşa Konağı – Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü

Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Atak, 2004 yılında Bir Dilim Aşk dizisi ile ilk kez televizyon programı deneyimini yaşadı. Derman Dizisi Tuna Beni Böyle Sev dizisinde Ömer karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Kalbim Egede Kaldı dizisinde Mustafa rolünü oynadı. Oyuncunun oynadığı dizi ve filmler aşağıdaki gibidir.

2020- Masumlar Apartmanı (Uygar) 

2019 – Bir Aile Hikayesi (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Murat) (TV Dizisi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Bulut) (Sinema Filmi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Mustafa) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – İnsanlar Alemi (Can) (TV Dizisi)

2012 – Sağ Salim (Recai) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Fatih) (Sinema Filmi)

2011 – Misafir (Kısa Film)

 

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Feyyaz) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Barış) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Tuna) (TV Dizisi)

2006 – Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız (Kısa Film)

2007 – Kara İnci (Seçkin) (TV Dizisi)

2004 – Bir Dilim Aşk (Burak) (TV Dizisi)

 

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alper SaldıranUygarTRT1Masumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berkay Hardal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Berkay Hardal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela (Ceren Yüksekkaya) kimdir?
Edho dizi oyuncusu Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Dilan Serinyel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı Cüneyt karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? İyi Günde Kötü Günde dizisi final tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke'nin hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
Fulbright burs programı başvurusunda istenen belgeler nelerdir? 2021 fulbright bursu başvuru koşulları
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Sicil affı ne oldu, çıkacak mı? 2021 Banka kredi kartı sicil affı ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır?
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
22 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
22 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
22 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.