İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 15 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 19:23
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisi Uygar Kimdir? 

Oyuncunun gerçek adı Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 İstanbul doğumlu, Masumlar Apartman Dizisinde Uygar rolünü oynamaktadır. Drama eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. 1,79 boyu ve 75 kilo ağırlığında olan Alper Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıracaktır.

Masumlar Apartman Dizisi İnci karakterini yeniden kazanmak için mücadele eden birini canlandırıyor. Masumlar Apartman Uygar rolünü oynayan Alper Saldıran, tiyatro, dizi ve filmlerde karşımıza çıkan bir isim. Son olarak 2019 yılında Erdem Karakteri ile Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Uygar Dizi ve Filmleri 

2003 yılında Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde Fehmi Paşa Konağı Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Alper Saldıran çeşitli sahnelerde oyunlarına devam etti. İşte oyuncunun oynadığı tiyatro yapımlarından bazıları.

2012 – Çehov Makinası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Hizmetçiler

2007 – Babil Kulesi – Okul Oyunu –

2006 – Son Dünya – Ve Diğer Şeyler Topluluğu

2003 – Fehmi Paşa Konağı – Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü

Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Atak, 2004 yılında Bir Dilim Aşk dizisi ile ilk kez televizyon programı deneyimini yaşadı. Derman Dizisi Tuna Beni Böyle Sev dizisinde Ömer karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Kalbim Egede Kaldı dizisinde Mustafa rolünü oynadı. Oyuncunun oynadığı dizi ve filmler aşağıdaki gibidir.

2020- Masumlar Apartmanı (Uygar) 

2019 – Bir Aile Hikayesi (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Murat) (TV Dizisi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Bulut) (Sinema Filmi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Mustafa) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – İnsanlar Alemi (Can) (TV Dizisi)

2012 – Sağ Salim (Recai) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Fatih) (Sinema Filmi)

2011 – Misafir (Kısa Film)

 

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Feyyaz) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Barış) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Tuna) (TV Dizisi)

2006 – Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız (Kısa Film)

2007 – Kara İnci (Seçkin) (TV Dizisi)

2004 – Bir Dilim Aşk (Burak) (TV Dizisi)

 

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alper SaldıranUygarTRT1Masumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selda Aktuna kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Yagmur Shahbazova kimdir?
Yagmur Shahbazova kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisinin Ela'sı Ceren Yüksekkaya'nın hayat hikayesi!
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli karakteri kimdir? Sanem Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı nedir? Birkan Sokullu nereli, yaşı kaç?
Stajyer maaşları ne zaman yatıyor? Stajyer maaşı asgari ücretin kaçta kaçıdır?
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2021
Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
Kurban bayramı namazı nasıl kılınmaktadır? Kurban bayramı namazının detayları
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin anlamları
Payitaht Abdülhamid 154. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle
Resmi Gazete'de 5 Haziran Cumartesi bugün hangi haberler var? 5 Haziran Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
Arka Sokaklar dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2021 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
A101 ürünlerinden Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
15 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.