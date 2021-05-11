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Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog kimdir? Seda Akman doğum tarihi

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog kimdir? Seda Akman doğum tarihi hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog kimdir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 20:15
Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog kimdir? Seda Akman doğum tarihi
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TRT1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın geçen bölümünde İnci, Han’ı çöp toplama hastalığının olduğu öğrendi ve onu psikoloğa götürmeye karar vermişti. Dizinin takipçileri tarafından merak edilen psikolog karakterini oyuncu Seda Akman’ın oynayacağı ortaya çıktı.

Seda Akman kimdir?

13 Ocak 1978 yılında Kütahya şehrinde doğan Seda Akman, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. 1998 yılında Miss Palmolive seçilen Akman, ardından Miss İntercontenental yarışmasında dördüncü oldu. 1999 yılında Best Model Turkey yarışmasına katılan Akman, Best Foto Model seçildi.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura filmiyle başlayan Akman, ardından Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atısı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Ölümsüz Aşk, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi başarılı dizi ve filmlerde rol almıştır.


Son Güncelleme: 11.05.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Seda AkmanMasumlar Apartmanı PsikologMasumlar Apartmanı
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