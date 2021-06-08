Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman'ın hayatı ve yer aldığı diziler

TRT1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın geçen bölümünde İnci, Han’ı çöp toplama hastalığının olduğu öğrendi ve onu psikoloğa götürmeye karar vermişti. Dizinin takipçileri tarafından merak edilen psikolog karakterini oyuncu Seda Akman’ın oynayacağı ortaya çıktı.
Seda Akman kimdir?
Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura filmiyle başlayan Akman, ardından Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atısı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Ölümsüz Aşk, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi başarılı dizi ve filmlerde rol almıştır.