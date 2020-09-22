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Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Okurlarımızın merak ettikleri Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 22 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 19:16
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
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Masumlar Apartmanı dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlama olarak Ekim ayında TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Eylül ayında çekimleri başlayacak dizi OGM Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak ve yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı üstlenecek.

Masum Apartmanı dizi konusu nedir?

Safiye, Gülben ve Han hasta babalarıyla yaşamaktadır. Safiye ile Gülben takıntıları nedeniyle gerçek yaşamın içerisine atılamamış fakat Han kardeşlerinden çok farklıdır. Han, aileyi dünyaya bağlamaktadır ve aynı zamanda hasta babasıyla kız kardeşleri için çalışmak mecburiyetindedir. Han, ailesi için mücadele ederken aşk hayatını da daima geride bırakmıştır.

Han’ın beklenmedik anda karşısına çıkan İnci, Han’a aşkı tattırır ve Han İnci’ye aşık olacaktır. Han’ın aşık olması Derenoğlu ailesinin de sonu anlamına gelmektedir ve İnci’nin aile içerisine girmesiyle işler sarpa sarmaya başlar.

Masum Apartmanı oyuncu kadrosu

Safiye (Ezgi Mola)

Gülben (Merve Dizdar)

Han (Birkan Sokullu)

İnci (Farah Zeynep Abdullah)

Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu

Birkan Sokullu

Diziye Han karakteriyle dahil olan Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin sevilen başrol oyuncularından olan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmiştir.

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Sokullu daha önce; Bir Aile Hikayesi, Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde rol almış ancak asıl ününü Hayat Şarkısı dizisiyle kazanmıştır.

Farah Zeynep Abdullah

Dizide İnci karakterine hayat verecek Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Öyle Bir Geçer Ki dizisiyle ün kazanan güzel oyuncu Kurt Seyit, Şura ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde başrol üstlenmiştir. YouTube fenomeni Reynmen ile aşk yaşadığı bilinen ünlü oyuncu şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacaktır.

Ezgi Mola

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Mola, Müjdat Gezen mezunudur. BKM Film’de deneyim kazanan Mola daha sonra pek çok ünlü yapımda rol almıştır. Organize İşler, Jet Sosyete, Celal ile Ceren gibi yapımlarda rol alan Mola Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmiştir. Ünlü oyuncu şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat verecek.


Merve Dizdar

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat verecek Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde tiyatro eğitimleri alan Dizdar; Vatanım Sensin, Semaver Kumpanya, Mucize Doktor, Eltilerin Savaşı gibi yapımlarda rol almıştır. Rol aldığı bütün projelerde isminden söz ettirmeyi başaran Dizdar şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde rol almaktadır. Dizdar, Gürhan Altundaşar ile dünyaevine girmiştir.

Enes Demirkapı

1997 yılında İstanbul’da doğdu. Tarkan’ın Yolla şarkısının klibinde dansçı olarak rol aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Gülperi dizisinde oynadı. 

Alper Saldıran

Alper Saldıran, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Turizm Bölümüne transfer oldu, ancak ikinci yılda oyunculuğa geçti. Turgut Özakman'ın Fehim Paşa Konağı'nda Yusuf rolünü oynadı. Burak'ın Bir Dilim Aşk'taki rolü ilk dizi projesiydi. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Drama Bölümü'nde çalıştı. Alper Attacker Instagram hesabı https://www.instagram.com/alpersaldiran/

Mert Asutay

Mert Asutay, 1968 İstanbul doğumludur ve 2016 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahne almaktadır. Daha önce tiyatro geçmişi olan Mert Asutay dizilerde rol almış ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak görev yapmıştır.

Caner Cindoruk

Caner Cindoruk, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacak. Caner Cindoruk, Merve Dizdar'ın rol aldığı dizinin kadrosuna katıldı. Uzun süredir kadın dizisinde Sarp olarak oldukça iyi olan Caner Cindoruk, Masumlar Apartmanı dizisinde yeni sezonda rol alacak. 17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk geçen sezon Show Tv'de yayınlanan Zemheri dizisinde Ertan karakterini canlandırmıştır. Caner Cindoruk Hayat Apartmanı dizisinde hangi karakterin oynayacağı belli olunca buraya ekleyeceğiz.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu, Masumlar Apartmanı dizisine geçti. Haberlere göre OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve Çağrı Lostuvalı'nın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun işinden uyarlanacak ve Sen Anlat Karadeniz'de oynayan  güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile röportaj ve imza attı. İrem Helvacıoğlu yakında çekim yapmak için Masumlar Apartmanı'na gidecek.

Açelya Devrim İlhan

Masumlar Apartmanları dizisinde yer alan Açelya Devrim Yılhan, 1985 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Leyla ve Mecnun dizilerinde Eylül rolüyle tanındı. Ondan sonra beni unutma, beni unutma, inadına yaşamak, Panayır köyden gider, Rengarenk ve Şevkat Yerimdar ile karşımıza çıkıyor. Açelya Devrim Yılhan Instagram hesabı https://www.instagram.com/aconyonn/

Esra Ruşan

Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'ta doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Devlet Konservatuarı Tiyatro Fakültesi'nde okudu. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar, Vatanım Sensin ve Yarım Kalan Aşk dizilerinde rol almıştır. Esra Ruşan'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/esrarusann/



Son Güncelleme: 22.09.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
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