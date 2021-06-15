İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer yer aldığı dizi ve film yapımları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 15 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimize göz atarak, Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 19:03
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlayan ve konusu ve oyuncuları ile tüm izleyicilerin gönlünde taht kuran Masumlar Apartmanı isimli dizi hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ile görsel şölen yaşatan filmde yeni yüzler de yer alıyor. Dizide Neriman karakteri ile kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine Gizem Katmer hayat veriyor.

Gizem Katmer Kimdir?

Gizem Katmer 1998 senesinde doğmuştur. 22 yaşındaki genç ve güzel oyuncu Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almıştır. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan genç oyuncu Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu da yapmıştır. Pek çok film ve reklam filminde yer alan Katmer son olarak TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat vermeye başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Gizem Katmer’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Çirkin
  • Hayalet
  • Kel Şarkıcı
  • Romeo Juliet
  • Ulrike ve Açık Aile
  • Kahverengi
  • Pena
  • Kozalar

Gizem Katmer İnstagram Hesabı

İnstagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden genç oyuncunun hesap ismi aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

  • instagram.com/gkatmer

Son Güncelleme: 15.06.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıYeni DiziTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selda Aktuna kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Yagmur Shahbazova kimdir?
Yagmur Shahbazova kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Aylin Aras kimdir?
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?
Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer yer aldığı dizi ve film yapımları
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
A101 ürünlerinden Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?
15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
15 Haziran 2021 Salı günü ATV yayın akışı
15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
ATV'de 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
15 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
2021 Pilotaj kontenjan listesi taban ve başarı sıralamaları
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2021 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Mavi Mucize filminin konusu ve oyuncuları
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Haziran 2021
Akrep dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılmalıdır? Eksik ve yanlış namaz nasıl düzeltilir?
Selda Aktuna kimdir?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
TOKİ açık satış 2021 Haziran listesi yayımlandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.