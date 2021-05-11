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Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mayıs 11 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 19:03
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlayan ve konusu ve oyuncuları ile tüm izleyicilerin gönlünde taht kuran Masumlar Apartmanı isimli dizi hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ile görsel şölen yaşatan filmde yeni yüzler de yer alıyor. Dizide Neriman karakteri ile kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine Gizem Katmer hayat veriyor.

Gizem Katmer Kimdir?

Gizem Katmer 1998 senesinde doğmuştur. 22 yaşındaki genç ve güzel oyuncu Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almıştır. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan genç oyuncu Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu da yapmıştır. Pek çok film ve reklam filminde yer alan Katmer son olarak TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat vermeye başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Gizem Katmer’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Çirkin
  • Hayalet
  • Kel Şarkıcı
  • Romeo Juliet
  • Ulrike ve Açık Aile
  • Kahverengi
  • Pena
  • Kozalar

Gizem Katmer İnstagram Hesabı

İnstagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden genç oyuncunun hesap ismi aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

  • instagram.com/gkatmer

Son Güncelleme: 11.05.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıYeni DiziTrt 1
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