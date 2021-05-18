İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Mayıs 18 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 19:03
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlayan ve konusu ve oyuncuları ile tüm izleyicilerin gönlünde taht kuran Masumlar Apartmanı isimli dizi hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ile görsel şölen yaşatan filmde yeni yüzler de yer alıyor. Dizide Neriman karakteri ile kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine Gizem Katmer hayat veriyor.

Gizem Katmer Kimdir?

Gizem Katmer 1998 senesinde doğmuştur. 22 yaşındaki genç ve güzel oyuncu Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almıştır. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan genç oyuncu Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu da yapmıştır. Pek çok film ve reklam filminde yer alan Katmer son olarak TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat vermeye başlamıştır. Aşağıdaki kısımda Gizem Katmer’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Çirkin
  • Hayalet
  • Kel Şarkıcı
  • Romeo Juliet
  • Ulrike ve Açık Aile
  • Kahverengi
  • Pena
  • Kozalar

Gizem Katmer İnstagram Hesabı

İnstagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden genç oyuncunun hesap ismi aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

  • instagram.com/gkatmer

Son Güncelleme: 18.05.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıYeni DiziTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj Fulya kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Tuncer nereli, yaşı kaç?
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
TV8 Survivor 96. bölüm canlı izle! 18 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Emanet 182. bölüm Kanal 7 canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
ATV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
18 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
TV8 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman hakkında bilgiler
Delist coin ne demektir? Delist ne demek? Delist olan coinler hangileridir?
Fox TV Masumiyet dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Mayıs 2021
18 Mayıs 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.