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Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri ve mekanları

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri ve mekanları haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri ve mekanları ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 22 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri ve mekanları
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TRT 1 ekranlarının yeni sezonda büyük iddialar ile yayına koyacağı Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen diziler arasında yer aldı. Son günlerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizilerinin yavaş yavaş başlaması sonrasında Masumlar Apartmanı için verilen tarih 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül’de başlayacak dizinin ise konusu ve nerede çekildiği araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmektedir. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi televizyonların tanınan ve sevilen isimleri vardır.

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ederken İstanbul’un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde çekimler devam etmektedir. 15 Eylül’de vizyona girecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Madanoğlu otururken senaristliğini ise Gülseren Budayıcıoğlu yapmaktadır.

Masumlar Apartmanı setine izleyici olarak gidilebilir mi?

Dünyayı saran Covid-19 nedeni ile dizi setlerine hayranların katılması yasaklanmıştır. Buna göre Masumlar Apartmanı’na da izleyicilerin gitmesi yasaklanan dizilerden bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’da çekilecektir. Özellikle Beykoz, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekimler yapılacakken aynı zamanda Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han karakterinin çalıştığı yer Kadıköy’de olacakken Han’ın kız kardeşleri Safiye ve Gülben’in evi ise Sultanbeyli ilçesinde olacaktır.



Son Güncelleme: 22.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
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