İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Son Dakika
3 liraya düştüğünü duyan akın...

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 24 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 19:31
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezonda büyük iddialar ile yayına koyacağı Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen diziler arasında yer aldı. Son günlerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizilerinin yavaş yavaş başlaması sonrasında Masumlar Apartmanı için verilen tarih 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül’de başlayacak dizinin ise konusu ve nerede çekildiği araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir?


Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmektedir. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi televizyonların tanınan ve sevilen isimleri vardır.

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ederken İstanbul’un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde çekimler devam etmektedir. 15 Eylül’de vizyona girecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Madanoğlu otururken senaristliğini ise Gülseren Budayıcıoğlu yapmaktadır.

Masumlar Apartmanı setine izleyici olarak gidilebilir mi?

Dünyayı saran Covid-19 nedeni ile dizi setlerine hayranların katılması yasaklanmıştır. Buna göre Masumlar Apartmanı’na da izleyicilerin gitmesi yasaklanan dizilerden bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’da çekilecektir. Özellikle Beykoz, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekimler yapılacakken aynı zamanda Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han karakterinin çalıştığı yer Kadıköy’de olacakken Han’ın kız kardeşleri Safiye ve Gülben’in evi ise Sultanbeyli ilçesinde olacaktır.



Son Güncelleme: 24.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Gerçek adı ne? Açelya Devrim Yılhan oynadığı diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli yaşı kaç?
Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nur Erkul kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İbo Show bu akşam ne zaman, saat kaçta başlıyor? 14 Kasım Star TV yayın akışı
Yeni Hayat Ece kimdir? Gerçek adı nedir? Nisa Sofiya Aksongur hakkında bilgiler
Mini dizi Galiçya İşgal Altında Youtube Eflatun TV'de
Star TV Ev ödüllü yarışma Yeni Bir Ev yarışmaformatı ne? Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?
Facebook’tan etkileşim ile web siteme ziyaretçi nasıl çekebilirim?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Gerçek adı ne? Emir Özden oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.