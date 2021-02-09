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Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 9 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
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TRT 1 ekranlarının yeni sezonda büyük iddialar ile yayına koyacağı Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen diziler arasında yer aldı. Son günlerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizilerinin yavaş yavaş başlaması sonrasında Masumlar Apartmanı için verilen tarih 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül’de başlayacak dizinin ise konusu ve nerede çekildiği araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmektedir. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi televizyonların tanınan ve sevilen isimleri vardır.

Masumlar Apartmanı setine izleyici olarak gidilebilir mi?

Dünyayı saran Covid-19 nedeni ile dizi setlerine hayranların katılması yasaklanmıştır. Buna göre Masumlar Apartmanı’na da izleyicilerin gitmesi yasaklanan dizilerden bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Masumlar Apartmanı’nın çekimleri İstanbul Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde kullanılan apartman, önceden Şahsiyet dizisinin çekimleri için de kullanılmıştı. Birçok dizinin çekiminde kullanılan bu apartman, Asmalı Mescit Mahallesi Junal Sokak’ta bulunuyor.


Son Güncelleme: 09.02.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
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