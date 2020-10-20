Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde?

TRT 1 ekranlarının sezona damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilenler bitmiyor. Dizinin nerde çekildiği merak edilirken aynı zamanda dizide kullanılan apartmanın sette mi yoksa İstanbul’un bir ilçesinde mi olup olmadığı araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam edilen Masumlar Apartmanı İstanbul’un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Madanoğlu otururken senaristliğini ise Gülseren Budayıcıoğlu yapmaktadır.

Dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’da yapılmaktadır. Özellikle Beykoz, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekimler yapılan dizi aynı zamanda Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han karakterinin çalıştığı yer Kadıköy’dedir. Han’ın kız kardeşleri Safiye ve Gülben’in evi ise Sultanbeyli ilçesindedir.

Dizide kullanılan apartman daha önceki senelerde yine büyük beğeni toplayan ve başrolünde Haluk Bilginer’in olduğu Şahsiyet dizisi için de kullanılmıştır.

Masumlar Apartmanı oyuncuları

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzune isimleri dizinin başrol oyuncuları olarak belirtilirken çok sayıda da yardımcı oyuncu bulunmaktadır.