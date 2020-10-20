İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde?

TRT 1 ekranlarının ilk bölümü ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Pek çok kişi Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor sorusunu araştırmaya devam ediyor.

20 Ekim 2020 Salı 23:15
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sezona damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilenler bitmiyor. Dizinin nerde çekildiği merak edilirken aynı zamanda dizide kullanılan apartmanın sette mi yoksa İstanbul’un bir ilçesinde mi olup olmadığı araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?


Dizinin çekimleri İstanbul’da devam edilen Masumlar Apartmanı İstanbul’un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde çekilmektedir. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Madanoğlu otururken senaristliğini ise Gülseren Budayıcıoğlu yapmaktadır.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’da yapılmaktadır. Özellikle Beykoz, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekimler yapılan dizi aynı zamanda Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han karakterinin çalıştığı yer Kadıköy’dedir. Han’ın kız kardeşleri Safiye ve Gülben’in evi ise Sultanbeyli ilçesindedir.

Dizide kullanılan apartman daha önceki senelerde yine büyük beğeni toplayan ve başrolünde Haluk Bilginer’in olduğu Şahsiyet dizisi için de kullanılmıştır.

Masumlar Apartmanı oyuncuları

 Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzune isimleri dizinin başrol oyuncuları olarak belirtilirken çok sayıda da yardımcı oyuncu bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıNerede çekiliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde?
Neftlix Uysallar dizisinin konusu ne? Ay Yapım yeni Netflix dizisi ne zaman başlayacak?
Halk süt yardımı şartları nelerdir? 2020 Halk süt yardımı başvurusu yap
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı, yazarı kim? Masumlar Apartmanı nasıl devam ediyor?
iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max farkları neler? İphone 12 Pro Max'da neler değişti?
64 GB hafızalı tabletler hangileridir? Kaliteli tablet modelleri
Askıda ekmek ne demek? Askıda ekmek uygulamasına eleştiriler!
Menajerimi Arahangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yayın günü ve saati
Gazeteler manşetleri 20 Ekim 2020 Salı gazetelerin bugünkü manşetleri
Ziraat Bankası Altınyıldız Kampanyası
Öğretmenlere EKYS sınav görevi başvuruları başladı
Reynmen El Ele Türkiye bestesini seslendirdi! Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı
Kalk Gidelim Ahsen Ağzade Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Karabayır hakkında bilgiler
Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge nasıl ve nerden alınır?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Alkollü araç kullanmanın cezaları nelerdir? Alınan alkole göre promil hesabı nasıl yapılır?
20 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
Star Tv Yeni Bir Ev programını sunan Evrim Akın Kimdir?
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.