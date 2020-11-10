Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman final yapacak?

TRT 1 ekranlarının sezona damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı dizinin final yapacağı iddia edildi.

Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

İlk bölümünden itibaren reytinglerde gün birincisi olan Masumlar Apartmanı dizisinin final yapması mümkün görünmüyor. Gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizi, sezon sonuna kadar devam edecek.

Kısa sürede büyük başarı elde eden dizide özellikle Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın performansı çok beğeniliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi Haziran 2021’de sezon finali yaparak ekrana ara verecek ve yeni sezonda tekrar izleyici ile buluşacak.