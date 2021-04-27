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Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 27 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Naci Öğretmen dikkat çekti. Naci Öğretmen ve Safiye’nin çocukluk aşkı olduğu anlaşıldı. İkilin arasında geçenlerde çok beğenildi.

Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen kimdir?

Naci Öğretmen Neriman’ın öğretmeni olarak gösterildi. Safiyelerin apartmanın karşısında bir otele yerleşen Naci Öğretmen Neriman’ı görünce el sallamıştı. Dizide Naci Öğretmen karakterine Tansel Öngel canlandırıyor. Naci Öğretmenin gençlik yıllarını ise Sidar Tublek canlandırıyor.

Tansel Öngel

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterini canlandıran Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında Kilis’te dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli olan oyuncu son olarak Kırmızı Oda adlı dizide yer almıştır.

Sidar Tublek

Sidar Tublek dizide Naci Öğretmenin gençliğini canlandıran oyuncudur. 18 yaşındaki oyuncu daha önce çok sayıda reklam filminde yer almıştır. Genç oyuncunun ilk dizi tecrübesi bu dizidir.




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:30
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