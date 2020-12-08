İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 8 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Naci Öğretmen dikkat çekti. Naci Öğretmen ve Safiye’nin çocukluk aşkı olduğu anlaşıldı. İkilin arasında geçenlerde çok beğenildi.

Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen kimdir?

Naci Öğretmen Neriman’ın öğretmeni olarak gösterildi. Safiyelerin apartmanın karşısında bir otele yerleşen Naci Öğretmen Neriman’ı görünce el sallamıştı. Dizide Naci Öğretmen karakterine Tansel Öngel canlandırıyor. Naci Öğretmenin gençlik yıllarını ise Sidar Tublek canlandırıyor.

Tansel Öngel

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterini canlandıran Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında Kilis’te dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli olan oyuncu son olarak Kırmızı Oda adlı dizide yer almıştır.

Sidar Tublek

Sidar Tublek dizide Naci Öğretmenin gençliğini canlandıran oyuncudur. 18 yaşındaki oyuncu daha önce çok sayıda reklam filminde yer almıştır. Genç oyuncunun ilk dizi tecrübesi bu dizidir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizi çekim yeri ve mekanları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli yaşı kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Bahar karakteri kimdir? Pelin Akil nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
4-17 Aralık 2020 Carrefour indirim kataloğu
Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir?
Koronavirüs salgınından etkilenmemek için öncelikler nelerdir?
MPİ Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020 sorgulama
Günlük Burç Yorumları 23 Temmuz 2019 Salı - Bugün burcunuz sizin için ne diyor?
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sihirli Annem dizisi Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş'ın hayatı!
Ford markasının Focus modelinde 22 bin lira indirim mi var? Ford'un şok kampanyaları nelerdir?
Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Ceren Yüksekkaya kimdir? Ela karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.