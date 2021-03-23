İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler

Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 20:01
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekleniyor. Safiye'nin anneannesi rolünde diziye katılan oyuncu kim? Safiye'nin anneannesi Hasibe'nin annesi nasıl biri kötü bir insan mı yoksa iyi biri mi? işte detaylar...

Masumlar Apartmanı Serpi Gül ve Meryem karakteri

 

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Hasibe'nin annesi Meryem karakteri Serpil gül ile Hayat buluyor. Masumlar Apartmanı'nda Hasibe çocuklarına kötü davranan bir annedir. Hasibe'nin annesi olan Meryem de aynı karakterde olan biri olabilir. Muhtemelen Hasibe'nin davranışlarındaki ve sevgisizliğinin altında annesi Meryem'in ona karşı olan davranışlarının etkisi olduğu yüzünden olabilir. Mazsumlar Apartmanı dizisinde oyuncu kadrosunda yer alacak olan Safiye'nin Gülben'in Han'ın Neriman'ın anneannesi rolünü canlandıracak oyuncu Serpil Gül, Meryem karakteri ile karşımıza çıkacak.

 

Serpil Gül kimdir?

Serpil Gül 1962'de Ankara'da hayata gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitiren Serpil Gül bir çok sayıda tiyatroda oyunculuk sergilemiş, sinema ve dizi yapımlarında rol almıştır. Ayrıca Yeşilçam oyuncusu olan Serpil Gül şimdi ise Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterine hayat verecek.

Son yıllarda oynadığı yapımlardan bazıları ise Kırık Kanatlar, Yaralı Yürek, Benim İçin Üzülme gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Mazlumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin anneannesi olan Hasibe'nin annesi olan Meryem karakteri kızının büyütürken ondan sevgisini esirgeyen bir anne olmuştur. Seneler sonra kızının ölmüş olduğu eve gelerek onun çocuklarının yanına gelir. Hasibe'nin annesi muhtemelen Hasibe gibi bir karaktere sahip bir annedir çünkü annesinin davranışları hasibe'nin davranışları üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bakalım düşündüğümüz gibi Meryem karakteri vicdansız ve sevgisiz bir karakter olarak mı karşımıza çıkacak.



Son Güncelleme: 23.03.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeryemMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?

Popüler Haberler

Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin doğum tarihi
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Gamze karakterini kim canlandırıyor? Gökçe Aydın kimdir?
Baraj dizisi Nermin’i kim canlandırıyor? Nezaket Erden'in biyografisi
Baraj dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 23 Mart 2021 Salı
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Acemi Anneler 110. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Baraj dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gizem Arıkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.