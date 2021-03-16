İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpi Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

16 Mart 2021 tarihli Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpi Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 16 Salı günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 20:01
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpi Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekleniyor. Safiye'nin anneannesi rolünde diziye katılan oyuncu kim? Safiye'nin anneannesi Hasibe'nin annesi nasıl biri kötü bir insan mı yoksa iyi biri mi? işte detaylar...

Masumlar Apartmanı Serpi Gül ve Meryem karakteri

 

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Hasibe'nin annesi Meryem karakteri Serpil gül ile Hayat buluyor. Masumlar Apartmanı'nda Hasibe çocuklarına kötü davranan bir annedir. Hasibe'nin annesi olan Meryem de aynı karakterde olan biri olabilir. Muhtemelen Hasibe'nin davranışlarındaki ve sevgisizliğinin altında annesi Meryem'in ona karşı olan davranışlarının etkisi olduğu yüzünden olabilir. Mazsumlar Apartmanı dizisinde oyuncu kadrosunda yer alacak olan Safiye'nin Gülben'in Han'ın Neriman'ın anneannesi rolünü canlandıracak oyuncu Serpil Gül, Meryem karakteri ile karşımıza çıkacak.

 

Serpil Gül kimdir?

Serpil Gül 1962'de Ankara'da hayata gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitiren Serpil Gül bir çok sayıda tiyatroda oyunculuk sergilemiş, sinema ve dizi yapımlarında rol almıştır. Ayrıca Yeşilçam oyuncusu olan Serpil Gül şimdi ise Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterine hayat verecek.

Son yıllarda oynadığı yapımlardan bazıları ise Kırık Kanatlar, Yaralı Yürek, Benim İçin Üzülme gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Mazlumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin anneannesi olan Hasibe'nin annesi olan Meryem karakteri kızının büyütürken ondan sevgisini esirgeyen bir anne olmuştur. Seneler sonra kızının ölmüş olduğu eve gelerek onun çocuklarının yanına gelir. Hasibe'nin annesi muhtemelen Hasibe gibi bir karaktere sahip bir annedir çünkü annesinin davranışları hasibe'nin davranışları üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bakalım düşündüğümüz gibi Meryem karakteri vicdansız ve sevgisiz bir karakter olarak mı karşımıza çıkacak.



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeryemMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Exxen O Ses Türkiye Rap yayın tarihi belli oldu
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Exxen O Ses Türkiye Rap yayın tarihi belli oldu
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
Güldür Güldür Show 256. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Güldür Güldür Show 256. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimlerdir?
Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimlerdir?
Netflix Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi oyuncuları
Netflix Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi oyuncuları
Netflix Bridgerton 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bridgerton yeni sezondan ilk kareler yayınlandı
Netflix Bridgerton 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bridgerton yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Popüler Haberler

Baraj Eylül kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpi Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?
Hekimoğlu Mahir karakterini kim canlandırıyor? Serdar Orçin kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
Baraj Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Hira Su Yıldız kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Gökçe Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Exxen O Ses Türkiye Rap yayın tarihi belli oldu
2021-2022 2. Dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman başlayacak?
Arıza Fatih kimdir? Gerçek adı ne? Gökay Müftüoğlu oynadığı diziler
Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler
Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın'ın hayatı
Oses çiğköfte bayiliği almak için şartlar neler, bayilik ücreti var mı?
Teşkilat Çukurambar nerededir? Ankara Çukurambar hakkında bilgiler
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Güldür Güldür Show 256. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Rüyada bulgur ne demektir? Doğum veya bulgur rüyasının tabiri ve anlamı
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.