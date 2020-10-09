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Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 9 Ekim Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 07:51
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
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Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonda TRT 1 ekranlarının Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra kanalın en çok beğeni toplayarak TRT 1 yönetimi tarafından en çok gelir edeceği dizilerden birisi olacak gibi duruyor.  

Gülseren Buğdaycıoğlu tarafından kaleme alınan Madalyonun İçi kitabından uyarlanmış olan Masumlar Apartmanı  dizisi yayın hayatına başladığından bu yana genel olarak izleyici tarafından beğenilmiş gibi duruyor.

Hepimizin hijyen hakkında konuşmaya ve hijyen hastası olmaya başladığımız bu dönemde ciddi bir akıl hastalığından muzdarip olan Safiye'nin dayanılmaz hayatı seyircilerin dikkatini çekti. "Masumlar Apartmanları" dizisi yayınlandığı gün sosyal medyada da gündemdeydi. Gerçek hayatta pek çok izleyici, Masumlar Apartmanı dizisini görmüş olsun ya da olmasın, etraflarındaki insanlarla bu dizi hakkında etkileşim içerisinde.

Seyirciler artık yaz dizilerinden ve aşk dizilerinden bunalmıştı ki TRT1 yönetimi bu duruma el atarak daha gerçekçi ve psikolojik yönden izleyiciyi ekranlara bağlayacak dizileri gösterime sunmaya başladı.

Masumlar Apartmanı Kaç Sezon Yayınlanacak?


Masumlar Apartmanı dizisinin yayın hayatı süresi 1 sezon olarak düşünülmüştü lakin izleyicilerin diziyi bu kadar çok sevmesinin ardından dizi yönetimi diziyi iki sezon olarak hazırlamak için kolları sıvadı.

Masumlar Apartmanı Ne Zaman Final Yapacak?

Bu sıralar en fazla izlenilen dizi olan Masumlar Apartmanı için bu konu hakkında bir şey söylemek henüz çok erken. Reytinglerden beklenileni alan dizi final konusunu çok da kafasına takmamakta. Masumlar Apartmanı dizisinin uzun süre boyunca ekranlarımızda olacağını düşünüyoruz.

Safiye Karakter İle Ezgi Mola Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın Önüne Geçti

Dizini başrolleri olan Birkan Sokullu ve Farah Zeynep’ten daha fazla dikkatleri üstüne çekmiş olan Safiye karakteri ile karşımıza çıkan Ezgi Mola’nın başarılı oyunculuğu diziye farklı bir hava katarak dizinin izlenme sayısına en fazla katkıda bulunan isim diyebiliriz

Masumlar Apartmanı’nda İzleyici Daha Çok Şaşıracak

Madalyonun İçi kitabından uyarlanmış olan dizide senaryo bakımından izleyicilerin ilerleyen bölümlerde fazlaca şaşıracağını söyleyebiliriz. Dizide sonraki bölümlerde ne olacağını kestirmek güç olsa da diziye yeni giren ve ortamda romantik hava oluşturan Han ve İnci’nin karşılaşacağı zorluklar ve önlerine çıkacak engelleri nasıl geçecekleri merak konusu olacaktır.



Son Güncelleme: 09.10.2020 07:51
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DiziTrt 1Masumlar Apartmanı
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