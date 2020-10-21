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Masumlar Apartmanı dizisi İnci'nin arabası ne marka?

TRT 1'in fenomen dizisi haline gelen Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterinin kullandığı araç özellikle kadın sürücüler tarafından ilgiyle karşılandı. Küçük formdaki aracın hangi model olduğu merak edilen konular arasında yer aldı...

21 Ekim 2020 Çarşamba 02:21
Masumlar Apartmanı dizisi İnci'nin arabası ne marka?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan İnci’nin dizide bindiği araç izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Farah Zeynep Abdullah’ın Masumlar Apartmanı dizisinde kullandığı araç özellikle ufak arabaları tercih eden kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı.


Genellikle kadın sürücüler tarafından tercih edilen küçük arabalar arasında kimi zaman model seçimi yapılması çok zor olmaktadır. Dizide İnci’nin kullandığı aracın iç kısmı sahnelerde görülebildiğinden, araç satın alacakların dikkatini çekti.

Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah’ın kullandığı aracın modeli Nissan Micra olarak karşımıza çıkmaktadır. Japon üretimi olan Nissan Micra modeli özellikle küçük araç isteyenler için birebirdir. Micra modeli ülkemizde de oldukça fazla şoför tarafından kullanılmaktadır. Aracın malzeme kalitesi de kullananlar tarafından beğenilen özellikler arasında yer almaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 02:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar ApartmanıİnciFarah Zeynep Abdullah
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