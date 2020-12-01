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Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 1 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

01 Aralık 2020 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi giriş yaptı. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyicileri büyüleyen dizi reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı kitabından ekrana uyarlanan dizide Derenoğlu ailesinin annesi ‘Hasibe’ rolüne Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor.

Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde obsesif kompülsif bozukluk hastası olan Safiye’nin annesi Hasibe karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır. 2 Eylül 1985 yılında doğan oyuncu ‘’Leyla ile Mecnun’’ dizisinde canlandırdığı ‘Eylül’ karakteriyle izleyici tarafından tanınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yılhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Unutma Beni’ dizisi ile başlamıştır. Rengarenk, Kaçın Kurası, Ve Panayır Köyden Gider ve Şefkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:30
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Masumlar ApartmanıAçelya Devrim YılhanHasibeTrt 1
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