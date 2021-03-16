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Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımızın merakla bekledikleri Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 16-03-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yaşı ve oynadığı diziler başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yaşı ve oynadığı diziler
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TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi giriş yaptı. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyicileri büyüleyen dizi reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı kitabından ekrana uyarlanan dizide Derenoğlu ailesinin annesi ‘Hasibe’ rolüne Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor.

Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde obsesif kompülsif bozukluk hastası olan Safiye’nin annesi Hasibe karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır. 2 Eylül 1985 yılında doğan oyuncu ‘’Leyla ile Mecnun’’ dizisinde canlandırdığı ‘Eylül’ karakteriyle izleyici tarafından tanınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yılhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Unutma Beni’ dizisi ile başlamıştır. Rengarenk, Kaçın Kurası, Ve Panayır Köyden Gider ve Şefkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıAçelya Devrim YılhanHasibeTrt 1
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