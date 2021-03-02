İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...

Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 02.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi giriş yaptı. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyicileri büyüleyen dizi reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı kitabından ekrana uyarlanan dizide Derenoğlu ailesinin annesi ‘Hasibe’ rolüne Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor.

Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde obsesif kompülsif bozukluk hastası olan Safiye’nin annesi Hasibe karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır. 2 Eylül 1985 yılında doğan oyuncu ‘’Leyla ile Mecnun’’ dizisinde canlandırdığı ‘Eylül’ karakteriyle izleyici tarafından tanınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yılhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Unutma Beni’ dizisi ile başlamıştır. Rengarenk, Kaçın Kurası, Ve Panayır Köyden Gider ve Şefkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır.



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıAçelya Devrim YılhanHasibeTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar oynadığı diziler
Sağlık Bakanı Koca 2 Mart 2021 Salı corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisindeki Didem karakteri Kimdir? Gizem Arıkan dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisine katılan Burak Tozkoparan kimdir? Emir karakteri kimdir?
E-Devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir, şartları neler, kaç tane hakkımız var?
Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı! Naci Ağbal kimdir?
2020 Black Cuma Hepsiburada efsane Cuma indirimli ürünler listesi
1000 TL sosyal yardım evlere nasıl dağıtılacak? Yardımı kim, nasıl ve ne zaman dağıtacak?
Call Of Duty ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.