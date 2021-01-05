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Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Açelya Devrim Yılhan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Açelya Devrim Yılhan biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 05.01.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Açelya Devrim Yılhan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi giriş yaptı. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyicileri büyüleyen dizi reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı kitabından ekrana uyarlanan dizide Derenoğlu ailesinin annesi ‘Hasibe’ rolüne Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor.

Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde obsesif kompülsif bozukluk hastası olan Safiye’nin annesi Hasibe karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır. 2 Eylül 1985 yılında doğan oyuncu ‘’Leyla ile Mecnun’’ dizisinde canlandırdığı ‘Eylül’ karakteriyle izleyici tarafından tanınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yılhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Unutma Beni’ dizisi ile başlamıştır. Rengarenk, Kaçın Kurası, Ve Panayır Köyden Gider ve Şefkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır.



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:30
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Masumlar ApartmanıAçelya Devrim YılhanHasibeTrt 1
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