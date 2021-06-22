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Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar nerelidir?

Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar nerelidir? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? konusuyla ilgili olarak 22 Haziran 2021 Salı tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 19:32
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar nerelidir?
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Kız kardeşi Safiye'nin eşyayı atmaması ve hijyen sorunu nedeniyle Gülben'in çarşafları apartman dairesindeki boş dairelerde çöp poşetlerinde saklıyor. Bu durumda apartmanda koku oluşturduğu için başta aile üyeleriyle birlikte bütün komşuları da rahatsız eder. Gülben'in kardeşi Neriman'ın astımı nedeniyle bazen kız kardeşine kızan Gülben, Safiye'nin dediğini yapmaya devam ediyor. Elinden temizlik bezini düşürmeyen Safiye, Gülben'inde çok temizlik yapmasını ister. Masumlar Apartmanı Gülben bazen ablası Safiye’nin yokluğunda ağabeyine evde olup bitenleri anlatır ama ondan çok korkar. Masumlar Apartmanı Gülben rolünü üstlenen Merve Dizdar'ın detayları aşağıdadır.

Masumlar Apartmanı Merve Dizdar (Gülben Karakteri) 

Masumlar Apart Gülben rolünü oynayan Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 İzmir doğumludur. "Bir Ses Böler Geceyi" filmi ilk rolüdür, kariyerinin ilk adımıydı. Çanakkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümünü bitirdi. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri düzey oyunculuk eğitimini tamamladı ve yüksek lisans derecesi aldı.

Başarılı oyuncu Masumlar Apartmanı Gülben rolüyle TRT ekranlarında seyirciyle buluştu ve tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı. 2011 yılında Bir Ses Böler Geceyi İsimli filminin ardından 2013 yılında Mandıra Filozofu filminde rol almıştır. Oyuncu, 2016 yılında Yok Artık 2 adlı bir filmde rol almış ve 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde rol almıştır. 2020'de yayınlanan komedi filmi olan, Eltilerin Savaşında önemli bir rol oynadı.


Son Güncelleme: 22.06.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Merve DizdarGülbenMasumlar Apartmanı
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