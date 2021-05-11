İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın hayatı!

Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın hayatı! haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 11.05.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 19:49
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın hayatı!
Takip Et:

TRT1 ‘ in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı oyuncuları seyirciler tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizi her Salı saat 20:00’ da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. 

Dizinin merak edilen oyuncularından Gökçe Aydın’ı tanımak için devam ediyoruz. 

GAMZE KARAKTERİ HAKKINDA

Gökçe Aydın, Gamze karakteriyle karşımıza çıkıyor. Gamze, kendini beğenen, dikkat çekici, havalı bir kızdır. Emre’ de Gamze’ nin güzelliğinden ve havasından etkilenir ve ondan hoşlanır. Hoşlanmaktan öte Gamze’ ye vurulur. Ve onunla birlikte olabilmek için yardım almaya, Neriman’ a gider.

Neriman için zor olan Emre’ den hoşlanmasına rağmen ona yardım edecek olmasıdır. Emre, Gamze ve Neriman aşk üçgeninde hikaye devam eder.

GAMZE KARAKTERİNİ CANLANDIRAN YETENEKLİ OYUNCU GÖKÇE AYDIN HAKKINDA

1996 doğumlu olan Gökçe Aydın, İstanbul doğumlu. Üniversiteyi İzmir’ de Ege üniversitesinde okumuş ve yüksek lisans yapmıştır. Ege üniversitesinde Tarım Bölümünü ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapmayı seçen Gökçe, oyunculuk eğitimine  Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu’ nda başlamıştır. Şuan Ateş Menajerlik ile çalışarak kariyerinde ilerliyor. Oyunculuk yapmanın yanı sıra temel diksiyon ve oyunculuk eğitimleriyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Oynadığı diziler arasında; Masumlar Apartmanı, Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi ilgi gören prodüksiyonlar bulunmakta. Dizi projelerinin yanı sıra Akbank, Korkmaz, Bosch, Lays, Sprite gibi reklam projeleri de bulunmakta.

Gökçe İngilizce ve İtalyanca olmak üzere iki dil biliyor. Hobileri arasında Yoga, Trekking, Kampçılık var. 


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGökçeaydınTRT1Masumlarapartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Baraj dizisi Ayşe’yi kim canlandırıyor? Hira Su Yıldız'ın biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın hayatı!
Baraj dizisi Nermin karakteri kimdir? Nezaket Erden kimdir, nereli, kaç yaşında?
Baraj dizisi neden final yapıyor? FOX TV Baraj dizisinden üzen haber
Arefe Günü PTT açık mı, çalışıyor mu? Arefe Günü ptt kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine Uğur Uzunel hayat veriyor
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hekimoğlu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
30000 tl ye hangi arabayı almalıyım?
Gelinim Mutfakta Yağnur Kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yağnur Dalkara İşçiler hakkında bilgiler
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Bugün Pazar yerleri kaçta kapanıyor?
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakteri kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Dizdar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Dilan Serinyel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.