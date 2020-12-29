İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 29 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 19:49
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

TRT1 ‘ in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı oyuncuları seyirciler tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizi her Salı saat 20:00’ da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. 

Dizinin merak edilen oyuncularından Gökçe Aydın’ı tanımak için devam ediyoruz. 

GAMZE KARAKTERİ HAKKINDA

Gökçe Aydın, Gamze karakteriyle karşımıza çıkıyor. Gamze, kendini beğenen, dikkat çekici, havalı bir kızdır. Emre’ de Gamze’ nin güzelliğinden ve havasından etkilenir ve ondan hoşlanır. Hoşlanmaktan öte Gamze’ ye vurulur. Ve onunla birlikte olabilmek için yardım almaya, Neriman’ a gider.

Neriman için zor olan Emre’ den hoşlanmasına rağmen ona yardım edecek olmasıdır. Emre, Gamze ve Neriman aşk üçgeninde hikaye devam eder.

GAMZE KARAKTERİNİ CANLANDIRAN YETENEKLİ OYUNCU GÖKÇE AYDIN HAKKINDA

1996 doğumlu olan Gökçe Aydın, İstanbul doğumlu. Üniversiteyi İzmir’ de Ege üniversitesinde okumuş ve yüksek lisans yapmıştır. Ege üniversitesinde Tarım Bölümünü ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapmayı seçen Gökçe, oyunculuk eğitimine  Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu’ nda başlamıştır. Şuan Ateş Menajerlik ile çalışarak kariyerinde ilerliyor. Oyunculuk yapmanın yanı sıra temel diksiyon ve oyunculuk eğitimleriyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Oynadığı diziler arasında; Masumlar Apartmanı, Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi ilgi gören prodüksiyonlar bulunmakta. Dizi projelerinin yanı sıra Akbank, Korkmaz, Bosch, Lays, Sprite gibi reklam projeleri de bulunmakta.

Gökçe İngilizce ve İtalyanca olmak üzere iki dil biliyor. Hobileri arasında Yoga, Trekking, Kampçılık var. 



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGökçeaydınTRT1Masumlarapartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Baraj dizisindeki Ayşe karakteri Kimdir? Hira Su Yıldız dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Baraj Nermin kimdir? Nezaket Erden biyografisi
Baraj dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ruşan nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Uğur Uzunel kimdir? Esat karakteri kimdir?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
WhatsApp hızlı cevap verme özelliği nedir nasıl kullanılır?
Nahçıvan ve Laçin koridoru nasıl açılacak? Azerbaycan Ermenistan tam anlaşma metninde neler yer alıyor?
Garanti Bankası 60 Ay Vadeli Bayram İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Dava sonucu nasıl öğrenilir? Edevlet dava sonucu sorgulama işlemleri
Enerji sistemleri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.