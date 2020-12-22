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Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 22 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 19:50
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT1 ‘ in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı oyuncuları seyirciler tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizi her Salı saat 20:00’ da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. 

Dizinin merak edilen oyuncularından Gökçe Aydın’ı tanımak için devam ediyoruz. 

GAMZE KARAKTERİ HAKKINDA

Gökçe Aydın, Gamze karakteriyle karşımıza çıkıyor. Gamze, kendini beğenen, dikkat çekici, havalı bir kızdır. Emre’ de Gamze’ nin güzelliğinden ve havasından etkilenir ve ondan hoşlanır. Hoşlanmaktan öte Gamze’ ye vurulur. Ve onunla birlikte olabilmek için yardım almaya, Neriman’ a gider.

Neriman için zor olan Emre’ den hoşlanmasına rağmen ona yardım edecek olmasıdır. Emre, Gamze ve Neriman aşk üçgeninde hikaye devam eder.

GAMZE KARAKTERİNİ CANLANDIRAN YETENEKLİ OYUNCU GÖKÇE AYDIN HAKKINDA

1996 doğumlu olan Gökçe Aydın, İstanbul doğumlu. Üniversiteyi İzmir’ de Ege üniversitesinde okumuş ve yüksek lisans yapmıştır. Ege üniversitesinde Tarım Bölümünü ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapmayı seçen Gökçe, oyunculuk eğitimine  Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu’ nda başlamıştır. Şuan Ateş Menajerlik ile çalışarak kariyerinde ilerliyor. Oyunculuk yapmanın yanı sıra temel diksiyon ve oyunculuk eğitimleriyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Oynadığı diziler arasında; Masumlar Apartmanı, Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi ilgi gören prodüksiyonlar bulunmakta. Dizi projelerinin yanı sıra Akbank, Korkmaz, Bosch, Lays, Sprite gibi reklam projeleri de bulunmakta.

Gökçe İngilizce ve İtalyanca olmak üzere iki dil biliyor. Hobileri arasında Yoga, Trekking, Kampçılık var. 



Son Güncelleme: 22.12.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
DiziGökçeaydınTRT1Masumlarapartmanı
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