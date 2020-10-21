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Masumlar Apartmanı dizisi final mi yapacak? Masumlar Apartmanı final iddiaları doğru mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı hakkında bomba bir iddia ortaya çıktı! Dizinin final yapacağın yönelik iddialar izleyenleri meraka boğdu...

21 Ekim 2020 Çarşamba 01:16
Masumlar Apartmanı dizisi final mi yapacak? Masumlar Apartmanı final iddiaları doğru mu?
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Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerinin karşısına geçen Masumlar Apartmanı dizisi hakkında yeni iddialar ortaya konuyor. Son olarak dizi dünyasına bomba gibi düşen Masumlar Apartmanı’nın final yapacağına yönelik iddialar ortaya kondu.


Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Zeynep Farah Abdullah ve Birkan Sokullu gibi önemli isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından diziye uyarlanarak büyük reyting başarıları elde etmeye devam ediyor. Bu kadar iyi reyting skorları elde etmesine rağmen dizinin final yapacağına yönelik iddiaların ortaya konması duyanların da bir hayli şaşırmasına neden oluyor.

Normal koşullar altında dizinin yalnızca 1 sezon yayınlanarak sonrasında final yapacağının düşünülmesine rağmen izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlayan dizinin en az iki sezon daha ekranlarda kalacağı tahmin ediliyor.

İzleyiciler şaşırmaya devam edecek

Dizinin Madalyonun İçi romanından uyarlandığının ifade edilmesi sonrasında romana da büyük ilgi gösterildi. Roman değerlendirildiğinde, dizinin şimdiki bölümlerinde oldukça garip olduğu düşünülen Safiye’nin aslında Han ve Gülben’e göre son derece normal olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 01:16
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Trt 1Masumlar ApartmanıMadalyonun İzi
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