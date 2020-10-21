Masumlar Apartmanı dizisi final mi yapacak? Masumlar Apartmanı final iddiaları doğru mu?

Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerinin karşısına geçen Masumlar Apartmanı dizisi hakkında yeni iddialar ortaya konuyor. Son olarak dizi dünyasına bomba gibi düşen Masumlar Apartmanı’nın final yapacağına yönelik iddialar ortaya kondu.
Normal koşullar altında dizinin yalnızca 1 sezon yayınlanarak sonrasında final yapacağının düşünülmesine rağmen izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye başlayan dizinin en az iki sezon daha ekranlarda kalacağı tahmin ediliyor.
İzleyiciler şaşırmaya devam edecek
Dizinin Madalyonun İçi romanından uyarlandığının ifade edilmesi sonrasında romana da büyük ilgi gösterildi. Roman değerlendirildiğinde, dizinin şimdiki bölümlerinde oldukça garip olduğu düşünülen Safiye’nin aslında Han ve Gülben’e göre son derece normal olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor.