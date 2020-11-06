İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündeme bomba gibi düşen Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 06.11.2020 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 19:54
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Esra Karakteri

Oyuncularının merak konusu olduğu Masum Apartmanları dizisinden birçok karakter izleyicilerin ilgi odağı oldu. İlgi odağı olan diğer oyuncularla birlikte ilginç karakterlerden biri olan Masum Apartmanları dizisindeki Esra karakteridir. Dizide Esra İnci'nin en yakın arkadaşlarından biridir. İnci'ye sık sık Uygar’dan ayrılmasını, gitmesi gerektiğini ve Uygar'ın kendisi için doğru kişi olmadığını hatırlatır.

Masumlar Apartmanı Esra Kimdir?

TRT 1'de saat 20: 00'de izleyiciyle buluşması beklenen dizinin teması ve oyuncuları şimdiden pek çok kişinin merakını uyandırdı. İnci’yle dizide en yakın arkadaş olan Esra, izleyiciler tarafından hayranlıkla takip edilmektedir. Şimdi Masum Apartmanı dizisinde Esra'ya hayat veren Esra Ruşan'ı tanıyalım.

Esra Ruşan Kimdir?

Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'ta doğdu. Ailesi öğretmen. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1.68 boyu ve 55 kg ağırlığındadır. İstanbul Üniversitesi'ne okumak için geldiğinde sınıf öğretmeniydi. İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakteriyle oyunculuk deneyimini yaşadı.

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Diziler

2006 – Arka Sokaklar (Sedef)

2007 – Ayrılık (Ela)

2008 – Aşk Yakar (Bahar)

2012 – Ustura Kemal (Gülnaz)

2013 – Saklı Kalan


2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Melis)

2017 – Vatanım Sensin (Emine)

2020 – Masumlar Apartmanı (Esra)

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Filmler

2007 – Kurtlar Vadisi Terör

2007 – Ayrılık (Ela)

2010 – Küçük Günahlar (Şilan)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze)

2016 – Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra)

Esra Ruşan Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan Esra Ruşan, sık sık takipçilerine fotoğraf paylaşıyor. Esra Ruşan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 1.623 gönderi ve 21.900'den fazla takipçisi var. Yeni projelerinin hızla gelişmesiyle birlikte adı duyulmaya devam ediyor, takipçi sayısı da hızla artıyor. Instagram biyografisinde yazdığı "Gülümseyin, Geziyorum!" Kelimesi de dikkatini çekti. Esra Ruşan’ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @esrarusann

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 19:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim neden ayrıldı?
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir?
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Şeref Sözü dizisi Döndü karakteri kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kimdir, nereli yaşı kaç?
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Babil Nihan Kimdir? Şeniz Çetin biyografisi
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir?
Kosgeb Kobi Beyannamesi nasıl doldurulur? Kobi beyannamesi doldurmanın en kolay yolu
Sadakatsiz dizi oyuncusu Volkan kimdir? Caner Cindoruk hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor? Tarih netleşti!
Gelinim Mutfakta Elif neden yok, yarışmaya neden gelmedi? Elif yarışmaya geri gelecek mi?
Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL korona virüs sosyal yardım parası ödenecek mi?
Arıza dizisi ne zaman final yapacak, final tarihi belli mi?
Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!
İştirak nafakası ne anlama gelmektedir? İştirak nafakasının hesaplanma yöntemi
Çocukluk dizisinin Gülay'ı Selen Öztürk'ün hayat hikayesi!
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melisa Şalgam kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırımızı Oda dizisi Tarık kimdir? Tansel Öngel'in hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.