İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Merak uyandıran Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 30 Mart 2021 Salı günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Esra Karakteri

Oyuncularının merak konusu olduğu Masum Apartmanları dizisinden birçok karakter izleyicilerin ilgi odağı oldu. İlgi odağı olan diğer oyuncularla birlikte ilginç karakterlerden biri olan Masum Apartmanları dizisindeki Esra karakteridir. Dizide Esra İnci'nin en yakın arkadaşlarından biridir. İnci'ye sık sık Uygar’dan ayrılmasını, gitmesi gerektiğini ve Uygar'ın kendisi için doğru kişi olmadığını hatırlatır.

Masumlar Apartmanı Esra Kimdir?

TRT 1'de saat 20: 00'de izleyiciyle buluşması beklenen dizinin teması ve oyuncuları şimdiden pek çok kişinin merakını uyandırdı. İnci’yle dizide en yakın arkadaş olan Esra, izleyiciler tarafından hayranlıkla takip edilmektedir. Şimdi Masum Apartmanı dizisinde Esra'ya hayat veren Esra Ruşan'ı tanıyalım.

Esra Ruşan Kimdir?

Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'ta doğdu. Ailesi öğretmen. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1.68 boyu ve 55 kg ağırlığındadır. İstanbul Üniversitesi'ne okumak için geldiğinde sınıf öğretmeniydi. İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakteriyle oyunculuk deneyimini yaşadı.

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Diziler

2006 – Arka Sokaklar (Sedef)

2007 – Ayrılık (Ela)

2008 – Aşk Yakar (Bahar)

2012 – Ustura Kemal (Gülnaz)

2013 – Saklı Kalan

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Melis)

2017 – Vatanım Sensin (Emine)

2020 – Masumlar Apartmanı (Esra)

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Filmler

2007 – Kurtlar Vadisi Terör

2007 – Ayrılık (Ela)

2010 – Küçük Günahlar (Şilan)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze)

2016 – Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra)

Esra Ruşan Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan Esra Ruşan, sık sık takipçilerine fotoğraf paylaşıyor. Esra Ruşan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 1.623 gönderi ve 21.900'den fazla takipçisi var. Yeni projelerinin hızla gelişmesiyle birlikte adı duyulmaya devam ediyor, takipçi sayısı da hızla artıyor. Instagram biyografisinde yazdığı "Gülümseyin, Geziyorum!" Kelimesi de dikkatini çekti. Esra Ruşan’ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @esrarusann

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler'in hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Dizdar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
30 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Mart 2021 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Resmi gazete 22 Mart 2021 Pazartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
2021 PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS PYBS bursu sorgulama ekranı
Yasak Elma dizisinde Feride karakterini Gülenay Kalkan canlandırıyor
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK 3 - 2 İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
İbo Show 20 Mart Cumartesi yeni bölüm konukları belli oldu!
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? İyi Günde Kötü Günde dizisi final tarihi belli oldu mu?
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökhan Akteke kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Açelya Devrim Yılhan kimdir? Hasibe karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.