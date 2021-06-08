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Masumlar Apartmanı dizisi Esra karakteri kimdir? Esra Ruşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Sıcak gündemde yer tutan Masumlar Apartmanı dizisi Esra karakteri kimdir? Esra Ruşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 8 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı dizisi Esra karakteri kimdir? Esra Ruşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Masumlar Apartmanı Esra Karakteri

Oyuncularının merak konusu olduğu Masum Apartmanları dizisinden birçok karakter izleyicilerin ilgi odağı oldu. İlgi odağı olan diğer oyuncularla birlikte ilginç karakterlerden biri olan Masum Apartmanları dizisindeki Esra karakteridir. Dizide Esra İnci'nin en yakın arkadaşlarından biridir. İnci'ye sık sık Uygar’dan ayrılmasını, gitmesi gerektiğini ve Uygar'ın kendisi için doğru kişi olmadığını hatırlatır.

Masumlar Apartmanı Esra Kimdir?

TRT 1'de saat 20: 00'de izleyiciyle buluşması beklenen dizinin teması ve oyuncuları şimdiden pek çok kişinin merakını uyandırdı. İnci’yle dizide en yakın arkadaş olan Esra, izleyiciler tarafından hayranlıkla takip edilmektedir. Şimdi Masum Apartmanı dizisinde Esra'ya hayat veren Esra Ruşan'ı tanıyalım.

Esra Ruşan Kimdir?

Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'ta doğdu. Ailesi öğretmen. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1.68 boyu ve 55 kg ağırlığındadır. İstanbul Üniversitesi'ne okumak için geldiğinde sınıf öğretmeniydi. İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakteriyle oyunculuk deneyimini yaşadı.

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Diziler

2006 – Arka Sokaklar (Sedef)

2007 – Ayrılık (Ela)

2008 – Aşk Yakar (Bahar)

2012 – Ustura Kemal (Gülnaz)

2013 – Saklı Kalan

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Melis)

2017 – Vatanım Sensin (Emine)

2020 – Masumlar Apartmanı (Esra)

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Filmler

2007 – Kurtlar Vadisi Terör

2007 – Ayrılık (Ela)

2010 – Küçük Günahlar (Şilan)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze)

2016 – Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra)

Esra Ruşan Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan Esra Ruşan, sık sık takipçilerine fotoğraf paylaşıyor. Esra Ruşan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 1.623 gönderi ve 21.900'den fazla takipçisi var. Yeni projelerinin hızla gelişmesiyle birlikte adı duyulmaya devam ediyor, takipçi sayısı da hızla artıyor. Instagram biyografisinde yazdığı "Gülümseyin, Geziyorum!" Kelimesi de dikkatini çekti. Esra Ruşan’ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @esrarusann

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziMasumlar Apartmanı
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