İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 25 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.


Son Güncelleme: 25.05.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uğur UzunelEsatMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Baş Belası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! ATV Baş Belası ne zaman başlıyor?
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu
Show TV Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman? Cam Tavanlar dizisi yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Rüyada bulgur görmek anlamı ve yorumu
Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı!
Baraj dizisindeki Canan karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
25 Mayıs 2021 Salı Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 25 Mayıs 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizi çekim seti hangi ilde?
TJK 25 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
25 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rıfkı karakterini Gökhan Akteke canlandırıyor
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi!
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.