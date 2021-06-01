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Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı!

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı! haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 1 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı!
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TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Uğur UzunelEsatMasumlar Apartmanı
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