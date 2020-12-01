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Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı nedir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı nedir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 1 Aralık 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı nedir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı nedir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:41
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Uğur UzunelEsatMasumlar Apartmanı
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