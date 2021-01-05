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Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:38
Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 kanalında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölümüyle izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ isimli kitabındaki gerçek hikayelerden esinlenilerek yazılan dizinin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer alıyor.

Dizide yer alan Han’ın okul arkadaşı olan Esat karakteri, hayatına doğru kadının girmesiyle evlenip baba olmak isteyen genç bir erkektir. Daha önce Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı İsmet karakteriyle hafızalarda yer edinen Uğur Uzunel, Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandırmaktadır.

Uğur Uzunel kimdir?

12 Kasım 1988 tarihinde İzmir’de doğan Uğur Uzunel, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü mezunudur. Uzunel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Şeref Meselesi isimli diziyle başlamıştır. Son olarak Afili Aşk dizisinde Erkut karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Esat isimli bir genci canlandırmaktadır.

Uğur Uzunel’in rol aldığı yapımlar

-

Masumlar Apartmanı

- Afili Aşk

- Aşk ve Mavi

-Şeref Meselesi

-Ağır Roman

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Uğur UzunelMasumlar Apartmanı
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